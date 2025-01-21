Yunusmre Belediyesi, Emekli Manisa Vali Yardımcısı Yaşar Tok’un adını Uncubozköy’de sokağa verdi.

Yunusemre Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz yıl ayı temmuz ayı meclis toplantısında oy birliğiyle aldığı kararla Uncubozköy Mahallesi 5519 sokağın adı değişerek, Emekli Manisa Vali Yardımcısı Yaşar Tok’un adı verildi. Tabela değişimine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yaşar Tok’un eşi Ferhunde Tok ve kızı ile Yunusemre CHP Meclis üyeleri katıldı. Yaşar Tok’un topluma iyi bir rol model olduğuna vurgu yapan Başkan Balaban, onun anısını yaşatmak adına sokağa ismini verdiklerini söyledi.

‘Ondan çok şey öğrendik’

Belediye Başkanı Balaban, “Değerli büyüğümüz Yaşar Tok, Kemalist aydınlanmanın stratejik insanlarından biriydi. İyi bir Atatürkçü, iyi bir toplumcu, iyi bir bürokrattı. Ondan nezaketi, saygıyı ve sevgiyi öğrendik. Unutmadıkça yaşatırsın, unutulmadıkça yaşarsın. Aramızda olmasa da Yaşar Abimiz, onu yaşatıp sevgiyle saygıyla anacağız. Her zaman bizim baş tacımız olacak. Bu kararı oy birliğiyle aldığımız için çok mutluyuz. Yaşar Tok sokağına girenler her zaman onu hatırlayacak. Ailesine tekrar baş sağlığı diliyorum” dedi.