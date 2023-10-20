Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Teknopark’ın önemli başarılar elde ettiğini ve bilişim, enerji, biyoteknoloji ve girişimcilik alanlarında projeleri hayata geçirdiğini belirterek, "Teknopark bünyesinde ticarileştirilen bilgi sayesinde elde edilen yurt içi kazanç 1 milyar 340 bin liraya ulaşmış olup, gerçekleştirilen yurt dışı satış ise 132 milyon doları aşmıştır" dedi.

Yaşar, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yapılan çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin projeleri anlattı. Medyanın kent için çok önemli bir rol oynadığını kaydeden Yaşar, “Hem sağlıklı bir kentleşme hem de bireyin kentlileşmesinde medyanın hayati bir değere sahip olduğu yadsınamaz bir gerçek. Medya, bulunduğu kentin kurumları ile kamuoyu arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Özellikle pandemi ve yaşadığımız deprem sürecinde medyanın ve doğru bilginin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Kriz dönemlerinde kamuoyunun bilgiye olan ihtiyacı misliyle artmaktadır. Bu gibi dönemlerde bireyin medya aracılığıyla doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması hayati önem taşımaktadır” diye konuştu.



"84 farklı ülkeden 2 bin 738 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunuyor"

Göreve başladığı 10 Ocak tarihinden itibaren gerçekleştirdiği faaliyetlerden ve gelecek hedeflerinden bahseden Yaşar, “Mersin Üniversitesi bin 764 akademik personel, 3 bin 541 idari personel ve 46 bin 187 öğrenciden oluşan büyük bir ailedir. Üniversitemizde 18 fakülte, 8 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve 39 araştırma merkezi bulunmaktadır. Bu akademik birimlerimizde 283 ön lisans, 146 lisans, 146 yüksek lisans, 67 doktora, 2 sanatta yerlilik programı ve 18 disiplinlerarası lisansüstü program bulunmaktadır. Bugüne kadar üniversitemizden 117 bin 977 mezunumuzu uğurladık. Mezunlarımız ülkemizin dört bir yanında başarıyla bizleri temsil etmektedir. Mersin Üniversitesi’nin büyük ailesi içerisinde aynı zamanda 84 farklı ülkeden 2 bin 738 yabancı uyruklu öğrencimiz de yer almaktadır. Bu öğrencilerimiz kaliteli eğitimimizden ve üniversitemizin tüm imkanlarından faydalanmaktadır. Mezun olarak ülkesine geri dönen bu öğrencilerimiz, kentimizin ve ülkemizin gönüllü birer tanıtım elçisi olarak bizleri gururlandırmaktadır” ifadelerini kullandı.



“Depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk”

Göreve başlamasının hemen ardından ülkenin büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Rektör Yaşar, “Ülkemiz depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Milyonlar tek yürek oldu. Mersin Üniversitesi olarak bizler de 11 ilimizi kapsayan şiddetli yıkımın ardından hemen Rektörlüğümüzde ve Tıp Fakültesi Hastanemizde kriz masası oluşturduk. Hızla gerekli tedbirleri almak için aksiyon aldık. Afet bölgesinden gelecek yaralılar için ekiplerimiz ve hastanemiz hazır hale getirildi. Üniversitemiz Onkoloji Hastanesinin yanında yer alan 20 odalı misafirhanemiz ve 40 odalı konuk evimiz depremzede vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Bağışı Biriminde personelimiz ve öğrencilerimiz ile kampanya başlatıldı. İlk 2 gün içerisinde 300 ünite kan bağışı gerçekleştirildi. Depremden etkilenen ve ilimize getirilen depremzedelerimiz için 'Afet ve Travma Polikliniği' açıldı. Acil servislerimiz ve ameliyathanelerimiz 24 saat aralıksız olarak hizmet verdi. Afet bölgesinden gelen yaklaşık 5 bin yaralı depremzede vatandaşımızın sağlıklarına kavuşabilmeleri için gerekli hizmet eksiksiz olarak verildi” şeklinde konuştu.



“İş birliği anlaşmalarımız ve proje sayımız artarak devam edecek”

Göreve başlamasının 285. gününde MEÜ'de gerçekleştirilen faaliyetlerden de bahseden Prof. Dr. Erol Yaşar, “Rektörlük görevine geldiğim günden itibaren akademik ve idari kadromuzla birçok projeye imza attık. Yaklaşık 9 aylık süreçte 64 BAP destekli tez projesi, 47 BAP destekli araştırma projesi ve 8 TÜBİTAK projesi başlatıldı. Üniversitemiz ulusal ve uluslararası platformlarda da iş birliği çalışmalarını sürdürmektedir. 2023 yılı içerisinde 30 iş birliği protokolü, 8 Erasmus Projesi ve 135 Erasmus ikili anlaşması imzalandı. İş birliği anlaşmalarının arttırılması için tüm birimlerimizle çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam etmektedir. Mersin Üniversitesi, Mersin Teknoloji Transfer Ofisi ve Mersin Teknopark gibi kurumsal bilgi köprüleriyle üniversite-sanayi iş birliğine önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca üniversitemiz, Genç Girişimci Merkezi ve Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 'Girişim Odaklı Üniversite' olarak ön plana çıkmaktadır” dedi.



“Teknoparkımızda alınan patent sayısı 494’e ulaştı”

Mersin Üniversitesi Teknopark’ın önemli başarılar elde ettiğini ve bilişim, enerji, biyoteknoloji ve girişimcilik alanlarında projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Yaşar, şöyle devam etti; “Yüzde yüz doluluk oranıyla faaliyetini sürdüren Teknopark’ta 108 firma faaliyet göstermektedir. Mersin Teknopark bünyesinde ticarileştirilen bilgi sayesinde elde edilen yurt içi kazanç 1 milyar 340 bin liraya ulaşmış olup, gerçekleştirilen yurt dışı satış ise 132 milyon doları aşmıştır. 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla üniversite-sanayi iş birliği noktasında, 27 firma akademisyen ortaklığı ile Teknopark’ta yer almaktadır. Teknopark bünyesinde kuruluşundan itibaren 923 Ar-Ge projesi başarıyla tamamlanmıştır. Eylül ayı itibarıyla 133 Ar-Ge projesi ise devam etmektedir. Ayrıca geçtiğimiz ay içerisinde marka-patent sayısı 494’e ulaşmıştır.”



“Üniversitemiz, sağlık alanında şehrimize ve bölgemize önemli hizmetler sunuyor”

MEÜ'nün sağlık alanında önemli bir marka haline geldiğinin altını çizen Rektör Erol Yaşar, “Tıp Fakültemizden 2023 yılı içerisinde hizmet alan kişi sayısı 889 bin 178’dir. Kurulduğu günden itibaren Tıp Fakültemizden yararlanan kişi sayısı ise 12 milyona yaklaşmıştır. Toplam 338 bin 701 ameliyatın gerçekleştirildiği hastanemizde, bu yıl içerisinde 32 bin 910 ameliyat yapılmıştır. Diş Hekimliği Fakültesinden hizmet alan kişi sayısı ise 40 binin üzerine çıkmıştır. Yeni hizmet binası ile bu sayının hızla artacağını ifade edebilirim. Mersin Üniversitesi, bölgenin en önemli ve yetkin sağlık merkezleri içerisinde yer almaktadır” diye konuştu.



“Araştırma üniversitesi adayı olmak ve sıralamalarda daha yukarılara çıkmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Konuşmasını gelecek hedeflerinden bahsederek tamamlayan Yaşar, şu bilgileri verdi; “Araştırma üniversitesi adayı olabilmek için atama yükselme kriterleri ve akreditasyon için çalışmalar yapmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, girişimcilik kültürünü geliştirmek, üniversite ve dış paydaşlar arasındaki iletişimi artırmak, sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini öne almak, öğretim elemanlarımızın disiplinlerarası çalışmalarına olanak sağlayacak altyapı desteğini sağlamak, ulusal ve uluslararası eğitim öğretim iş birliklerini artırmak, eğitimde mobil öğrenme ve yapay zeka gibi dijital teknolojilerin etkin kullanımını sağlamak, öğrencilerimizin sosyal etkinlikler ve projelerle çalışma alanlarını çeşitlendirmek, üniversitemizde 'Liyakat-başarı ve kurumsal ilerleme' düşüncesini yerleştirmek ve personel ile öğrencilerimizin aidiyet duygusunu artırıcı çalışmalar yapmak hedeflerimiz arasında.”

Toplantı sonrası Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, üniversite yönetimi ile birlikte medya mensuplarına Girişim Limanı, Gençlik Akademisi, Akdeniz Kültür Merkezi, Diş Hastanesi ve Denizcilik Fakültesi inşaatını gezdirdi ve bilgiler verdi.