Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, üniversiteye bu yıl katılan öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak, aidiyetlerini artırmak, sosyal-kültürel ve akademik olanakları tanıtmak amacı ile düzenlenen oryantasyon programı tamamlandı.

Akdeniz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programlara, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar, Rektör yardımcıları, Rektör danışmanları, dekanla, daire başkanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Yeni öğrencilere akademik ve idari birimlerin tanıtımının yapıldığı programda üç gün boyunca MEÜ Devlet Konservatuvarı tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilirken, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Ali Gizir de “Üniversiteli Olmak” başlıklı bir sunum ile oryantasyon programına katılan öğrencilere üniversite hayatı ile ilgili bilgiler verdi.

Oryantasyon programında yeni öğrencilerimize seslenen Rektör Erol Yaşar, pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlerin içerisinden çıkarak üniversite sınavlarına hazırlanıp, MEÜ'ye yerleşen öğrencileri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Yaşar, “Öğrencisiyle, akademik ve idari çalışanlarıyla 50 bin kişilik büyük ailenin en küçük üyesi oldunuz. Şunu unutmayın ki hayatınızdaki en önemli kırılma noktası burada gerçekleşecek. Kazandığınız bölüm ne olursa olsun en önemli kırılım, dostluklarınızın en kıymetlileri burada oluşacak, aynı zamanda hayata bakışınız burada şekillenecek. Bundan dolayı Üniversitemizin her türlü imkânından yararlanmanızı tavsiye ediyorum” dedi.

Öğrencilerden hayat boyu öğrenmeyi temel ilke olarak benimsemelerini isteyen Yaşar, “Düşünen, sorgulayan, öğrenmeyi ve öğrendiğini geliştirmeyi isteyen bireyler olarak bilime ve ülkenize katkı sağlamanız bizim için önemli. Geleceğimizin inşasında hem akademik hem de kültürel yönden zengin bireyler olarak başrolü üstlenmenizi, akademik hayatınız boyunca birçok projenin aktörü olmanızı isteriz. Ben bunu yapabiliyorum, başarıyorum duygusunun lezzetini tatmanızı sizlerden bekliyoruz. Sizlere emanet ettiğimiz bugünü, çalışmalarınızla daha ileri taşıyarak toplumsal gelişmeye öncülük etmeniz bizler için çok değerli. Bu ailenin bir parçası olarak siz kıymetli öğrencilerimizin Üniversitemizi her alanda en iyi şekilde temsil edeceğinize; çalışkan, dürüst, araştıran, ülkesi ve milleti için üreten bireyler olacağınıza yürekten inanıyorum. Sizler, Türkiye’nin müreffeh ve parlak geleceğisiniz" diye konuştu.



“Kendinizi sürekli yenileyen ve geliştiren bireyler olmanız gerekiyor”

Gelişen teknoloji ile birlikte yaşam tarzlarının her geçen gün değiştiğini ve bu nedenle de öğrencilerin geleceği öngören kişiler olması gerektiğinin altını çizen Yaşar, “Kısa bir zamanda bile bambaşka bir dünya ile karşılaşabilirsiniz. Mezuniyetten bir süre sonra belki de edindiğiniz bilgiler size yeterli gelmeyecek. O yüzden sürekli geleceği öngören kişiler olmak için gayret sarf etmelisiniz. Süratle değişen bir yüzyıl sizi bekliyor. Bundan dolayı kendini sürekli yenileyen, geliştiren bireyler olmanız gerekiyor. Üniversite deneyiminin sadece bir kısmı derslerdir. Derslerin dışındaki aktiviteleriniz, yapacağınız arkadaşlıklar, ülkemizin, dünyanın yaşadığı değişimleri fark etmeniz, farklı fikirlere açık olmanız, farklı görüşleri dinleyebilmeniz, o zenginliği geliştirebilmeniz bizler için çok önemli şeyler. Çünkü bizler sizlerin çağdaş bireyler olmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektör Yaşar’ın konuşmalarının ardından Eğitim, Mühendislik, Fen, İnsan ve Toplum Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler, Denizcilik, Eczacılık, Hemşirelik, İletişim, İlahiyat, Spor Bilimleri, Su Ürünleri ve Turizm Fakülteleri ile İçel Sağlık ve Takı Teknolojisi ve Tasarımı yüksekokullarının tanıtımları dekan, müdür ve dekan yardımcıları tarafından gerçekleştirildi.