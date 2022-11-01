Yaşar Kemal ile 1987 yılında tanışan ve okuma-yazmayı cezaevinde öğrenip yazar olan Mehmet Emin Gül, kitaplarını Cumhurbaşkanına takdim etmek istiyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki yazar Mehmet Emin Gül, 1987 yılında tesadüfen tanıştığı yazar Yaşar Kemal’den sonra hayatı değişti. Hiç okuma yazma bilmeyen Gül, girdiği cezaevinde okuma yazma öğrendi. Okur yazarlık belgesini cezaevinde alan Gül, ilk kitabı Macir Ali’yi kaleme aldı.

Gül “Kitabımı cezaevinde yazdım. Bir kısmını cezaevinde yazdım bir kısmını da cezaevinden çıktıktan sonra yazdım. 2014’te Şanlıurfa’da birinci baskısını yaptım. 2015’te ikinci baskısı İstanbul’da yaptım. Şuanda yazdığım kitaplarda var ama piyasada yayımlanmamış. Taslak olarak hazırladığım 5-6 kitap daha var. Okuma yazmayı cezaevine öğrendim” dedi.

Yaşar Kemal’le tanışmasından sonra hayatının değiştiğini söyleyen Mehmet Emin Gül, “O gün Yaşar Kemal bana 2 kitap hediye etti, okuma merakım başladı. Cezaevine girdim, orada okuma yazma öğrendim. Çıktıktan sonra 2 kitap yazdım, kitabımın iyi tanıtamadım. Tek hayalim Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a kitaplarımı vermek istiyorum. İnşallah görüşmek imkanı olur. Cumhurbaşkanımıza bir de şiir yazdım” şeklinde konuştu.

Gül’ün şiirinin bir dörtlüğü şöyle:

“’Sen rahat ol uzun adam, bu milletin gönlünde tahtın var, Tenceresi kaynayan yaşlı ninenin duası var, sabah camiye giderken yol üstü simit alan 65 yaş üstü dedenin duası var. Pazara giden teyzenin engelli çocuğuna harcadığı parada Allah’a açılan elde sana okunan duası var.”