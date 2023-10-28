Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin organizasyonu ile Malatya’nın önemli değerlerinden Fahri Kayahan’a ithaf edilen "Yaşar Kayahan’ın ağzından Malatyalı Fahri" belgesel filminin ilk gösterimi yapıldı.

Proje Koordinatörlüğünü Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Çiftci’nin yürüttüğü, yönetmenliğini ise Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan’ın yaptığı belgesel izleyenler tarafından tam not aldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ersan Çiftci, “Malatya’mızın kültür abidesi olan ve Türkiye çapında tanınan bir müzik insanı Malatyalı Fahri Kayahan’ın hayatını, yaşamından kesitlerini amcasının oğlu Yaşar Kayahan’ın ağzından derlediğimiz belgesel filmini uzunca bir süreçten sonra sizlerle buluşturduğumuz için mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise sanat ve sanatçının toplumun en büyük dinamiklerinden biri olduğunu belirterek, “Sanatçı bulunduğu dönemi etkileyerek, toplumun kültürüne ve geleceğine yön verir. Hemşerimiz Fahri Kayahan eserleri ile toplumumuzda büyük etkiler bırakmış, sanatı ve sanatçı kişiliği ile tüm Türkiye tarafından takdir edilmiştir. Ülkemiz ve Malatya’mız için önemli bir sanatçı kimliği taşıyan Fahri Kayahan hakkında birçok televizyon programı ve belgesel çekilmiştir. Bugün de bu eserlerden bir başkasını izleyeceğiz. Kendisinin akrabası olan Yaşar Kayahan’ın ağzından hemşehrimizi dinleyerek tarihe kısa bir yolculuğa çıkacağız. Bu etkinlikle birlikte üniversitemizin sanata, sanatçıya, tüm sanatsal faaliyetlere desteklerimizi sürdürme kararlılığında olduğumuzu bildirmek isterim” diye konuştu.

Battalgazi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen gösterime Vali Ersin Yazıcı, Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Çolak, Battalgazi Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.