Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, Ramazan ayı için hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımlarının başladığını ifade ederek, “Ramazan gıda kolisi dağıtımlarımız başladı. Bu yıl Ramazan’a buruk bir şekilde giriyoruz. 6 Şubat depreminden bu yana deprem bölgesinde hizmet veriyorduk. Yine eş zamanlı olarak, ilimize gelen depremzedelere hizmet vermeye başladık. Bu kapsamda 15 bin civarında kolimizi depremzedelere ulaştırmıştık. Bunun yanında, evinde depremzede konuk eden ailelerimiz var. Şimdi Ramazan'da vereceğimiz bu koliler hem ailelere, hem de gelen depremzedelere destek niteliğinde olacak. Koli dağıtımımız 13 ilçede olacak. Toplamda 120 bin adet koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.

Halk Kart kullanıcısı ailelere öncelik vereceklerini kaydeden Yaşar, “Bunun yanında mahalle muhtarlarımızla sürekli görüşmeler halindeyiz ve onların söylediği kişileri de araştırarak listemize ekliyoruz. Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi veya düşük gelir düzeyine sahip ailelere gıda kolilerimizi ulaştırıyoruz. Ramazanı buruk karşılıyoruz, ama yine dayanışmayla bu Ramazan'ı da birlikte geçireceğiz” dedi.

Kurdali Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlardan Edibe Çapkan, “Allah razı olsun. Kolide makarna, şeker, yağ, un, çay var. Yemek yapacağız. Hayat çok pahalı, hiçbir şey alınmıyor. Daha önce hayatımız böyle değildi. Her şey pahalı. Her gün zam, nereye kadar?” dedi. Büyükşehir’in gıda kolisi desteğinden çok memnun olduğunu söyleyen Çapkan, “Aşımız olacak, kaynatacağız, yemek yapacağız” diye konuştu.

Nejla Çelik de ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçte Büyükşehir’in gıda kolisi desteğinin çok iyi olduğunu belirterek, “Erzağa ihtiyacımız vardı. Bu zor günlerde Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Yağ, şeker, bulgur, pirinç, kuru fasulye, nohut gibi gıdalara çok ihtiyacımız oluyor. Ramazan ayında inşallah pişireceğiz bunları. Bir aş oldu evimize, lazımdı da bu zor günlerimizde” dedi