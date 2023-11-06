Aydın’ın Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketi sonrasında Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji’nin yaptığı yağış uyarısının ardından Aydın’da 5 Kasım Pazar günü sabaha karşı sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde yağışlar sele dönüştü. Selin en çok zarar verdiği ilçelerin başında Söke yer alırken; Demirçay, Kisir, Akçakçaya ve Bağarası mahalleleri sel sularına teslim oldu. Demirçay’da yağışlar sele dönüşerek mahalle meydanında bulunan araçları sürükledi. Aynı aracın içerisinde yer alan Erhan Kavaklıçay (19), Hacer Alptekin (54) ve Ali Alptekin (51) sel sularına kapıldı. Kisir Mahallesi’nden de Nurten Sivritaş (70) da sele kapılarak sürüklendi. Yaşanan felaketin ardından bölgeye AFAD, jandarma, polis, sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke Belediyesi ve çeşitli arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Toplam 164 personelin görev yatığı sel bölgesinde çalışma yapan ekipler, yaptıkları arama ve kurtarama çalışmalarında Erhan Kavaklıçay, Hacer Alptekin ve Nurten Sivritaş’ın cansız bedenlerine ulaştı. Üç kişinin hayatını kaybettiği, sele kapılan bir kişinin de arama çalışmalarının devam ettiği bölgede Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de hızla hasar tespit çalışmalarına başladı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine İlçelerimizde yaşanan sel felaketi nedeniyle yaşamını kaybeden hemşerilerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. İl Müdürlüğümüz olarak yaşanan afet sonrası gerekli hasar tespit çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanmış olup, en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.