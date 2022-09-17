Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, şehirde yatağa bağımlı yaşam süren ve evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaları evlerinde ziyaret ederek, hem geçmiş olsun diyor hem de alınan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alıyor.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, şehirde yatağa bağımlı yaşam süren ve evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaları evlerinde ziyaret ederek, hem geçmiş olsun diyor hem de alınan sağlık hizmetleri hakkında bilgi alıyor.

Düzce’de yaşamlarını yatağa bağlı olarak sürdüren hastaların sağlık hizmetleri evlerine gidiyor. Evde sağlık hizmetleri biriminden hizmet alan hastaları Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ziyaret ederek hastalıkları hakkında hastalardan ve yakınlarından bilgiler alıyor hem de hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor. Bu çerçevede hidrosefalisi ve doğuştan kısıtlılığı olan bir hastayı ziyaret eden Dr. Yasin Yılmaz geçmiş olsun dileklerinde bulunarak hastanın son durumu ve tedavisi ile ilgili bilgiler aldı. Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz, ülke genelinde olduğu gibi Düzce’de de yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonunun, sağlık kuruluşları yerine kişinin evinde yapılmasının evde sağlık hizmetlerinin önemli bir uygulaması olduğunu belirtti.

2022 yılında 11 bin ziyaret yapıldı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince 2022 yılı içerisinde 4 bin 72 hastaya 11 bin 28 kez ziyaret gerçekleştirildi. İlde 5 pratisyen hekim, 1 diş hekimi olmak üzere toplam 40 personel ve 8 ekip aracı, 3 hasta nakil aracı, Evde Sağlık Koordinasyon Merkezi’nde hizmet veriliyor.