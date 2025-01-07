Samsun Büyükşehir Belediyesi “Yaşamın Temeli: İletişim ve Anlayış” konulu konferansla Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya’yı Samsunlu vatandaşlarla buluşturacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel zenginliğini artırmaya ve vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bir dizi program düzenleyen Büyükşehir Belediyesi yeni bir konferans programını vatandaşla buluşturuyor.

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, 9 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da SBB Sanat Merkezi Büyük Salon’da “Yaşamın Temeli: İletişim ve Anlayış” konulu konferansıyla Samsunlu vatandaşlarla bir araya gelecek. Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya vereceği konferansta, iletişim becerilerinin nasıl geliştirilebileceğini ve empati ile anlayışın insanın hayatına nasıl yön verebileceğini derinlemesine inceleyecek. Kapaklıkaya, konferansında iletişimin gücüne, doğru ve etkili iletişim yollarının keşfine, insanlar arası bağların nasıl kuvvetlendirilebileceğine dair önemli bilgiler paylaşacak. Ayrıca katılımcılara daha sağlıklı ve verimli iletişim yöntemleri hakkında pratik bilgiler sunacak.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu konferans programıyla farklı bakış açıları kazandırmayı ve toplumsal ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi konferansa tüm vatandaşları davet ediyor.