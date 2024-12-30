Denizli Özel Egekent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ömür Atacan Atasoy, yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle inme riskini azaltmanın mümkün olabileceğini belirtti.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ömür Atacan Atasoy inme riskini azaltmanın en etkili yollarından bahsetti. İnme riskini azaltmanın en etkili yollarından birinin yaşam tarzı değişiklikleri olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, "Dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni, inme riskini önemli ölçüde azaltabilir," ifadesini kullanarak, tuz ve şeker tüketiminin kısıtlanması, sağlıklı yağların tercih edilmesi ve bol miktarda sebze ile meyve ve haftada en az 2 öğün bakliyat tüketiminin önemini vurguladı. Kalp-damar sağlığını korumak, inme riskini en aza indirmek için hayati bir adımdır" dedi.

Düzenli fiziksel aktivitenin inme üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çeken Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, "haftada 5 gün en az 30 dakika orta şiddette egzersiz yapmak, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmaya yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Yürüyüş, bisiklet sürmek veya yüzme gibi aktivitelerin, hem bedensel hem de zihinsel sağlığı desteklediğini belirten Uzm. Dr. Ömür Atacan, bu tür hareketlerin inme riskini azaltan önemli faktörler arasında yer aldığını ifade etti.