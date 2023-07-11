Kütahya Belediyesi, Yaşam Parkı’ndaki çalışmaları tamamlayarak açılışını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, törende yaptığı konuşmasında, Kütahyalıların huzurlu vakitler geçirebilecekleri yeni bir mekana daha kavuştuğunu ifade etti. Işık, "Hayırla yad edilecek, yıllarca şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına hizmet edecek bir eserin daha açılışında birlikteyiz. Böyle bir günde burada bizi yalnız bırakmadığınız için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği ve son dönemde hepimizin gözlediği gibi son iki aydır neredeyse gün aşırı yağmurlar yaşandı. Şükür bu günlere geldik. Yaşam Parkı, şehrimizin merkezinde birden çok mahallemize hizmet edecek anıt ağaçların da içinde bulunduğu dolayısıyla birçok kurumun bir araya gelerek çalışarak karar verip hizmete açtığımız bir park. Bu vesileyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüze, Anıtlar Kurulu Müdürlüğümüze, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürlerine ve çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok emek verildi. Zemini bozmadan, tesviyeyi değiştirmeden Anıtlar Kurulunun o şartla izin verdiği bu parkın restorasyon işlemine 2021 yılı sonlarında başladık. 2 yıl içerisinde malum piyasadaki dalgalanmalardan dolayı ihaleyi alan firma tüm malzemeleri temin etmiş olmasına ve imalata başlamış olmasına rağmen ailesinde bir kanser vakası yaşandığı için her şeyi bir tarafa bırakıp fesih hakkını kullandı. O arada yeniden ihaleye çıktık. Sadece elektrik direklerinin ihale yoluyla alınıp bıraya konulması için en az 6 ay bekledik. Bu arada da bir taraftan imalatlar devam ederken diğer hazırlık süreçleri de tamamlandı. Şükürler olsun bu parkımızın tüm işleri bitti, arkasından da Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle eksikleri tamamladık. Bugün de bu programı tertip edip açılışımızı yapalım istedik ama daha önce buraya geldiğimde vatandaşlarımız hem akşam hem de gündüzleri burayı çok iyi kullanıyorlar. İnşallah koruyarak bu tür kıymetli alanları gelecek nesillere aktaracak şekilde yapılan hizmetlere zarar vermeden kullanırsak biz daha mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

Kesilen kurdelenin ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü, parkta bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.