Niğde’de sosyal medya platformları üzerinden satışı yasak ürünlerin reklamını ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce sosyal medya platformlarından satışı yasak ürünlerin reklamını ve satışını yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahsın ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda; 330 adet çeşitli ebatlarda kesici alet, 35 adet biber gazı, 24 adet muşta ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.