Trabzon’un Ortahisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yenimahalle-Beşirli arasındaki sahil kesiminde “Denize girmek tehlikeli ve yasaktır” tabelasına rağmen yasağa uymayanlar dikkat çekiyor.

Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü Trabzon’da denize girilecek yerleri web sitesinde yayınlarken Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kirliliğe karşı vatandaşları uyardı.

Usta, kirli yerlerde denize girilmesinin yanı sıra özellikle yaylalarda kullanılan kirli sulara dikkat çekerek, “Web sayfamızdan denize girilebilecek yerleri sürekli ilan ediyoruz. 15 günde bir gerekli tetkikleri yaparak sistemi güncellemiş oluyoruz. Denize girilecek yerleri Haziran ayı başı itibariyle denetime tabi tutup gerekli numuneler alıp incelemeler yaparak güncel sağlık şartlarına uygunluğunu halkımızın huzurunda web sayfasında hizmetine sunuyoruz” dedi.

Yaylalarda kullanılan sulara dikkat çeken Usta, “Yaylalarda kontrol dışı sularımız, oralardaki akarsuları maalesef kontrol altına alabilmek çok mümkün değil. Dolayısıyla halkımızın oralardaki suları tüketirken daha dikkatli olması gerekir. Her an bir bulaş olabileceğini düşünerek suyunu kontrollü bir şekilde tüketmesi gerekiyor. Hem kendi içme suyunu hem de meyvesini sebzesini yıkama durumda yine suyuna dikkat etmesi lazım” diye konuştu.

Kirlilikten dolayı hastanelerde münferit vakaların olduğuna dikkat çeken Usta, ”Münferit vakalar olsa da salgın boyutunda herhangi bir durum söz konusu değil, inşallah ta olmaz. Gerekli tedbirleri almış durumdayız. Denize girme yerleriyle alakalı, suların klorlanmalarıyla alakalı Belediyelerimize halkımıza görevler düşüyor. Onları da yerine getirildiği takdirde herhangi bir sorun olmayacağını ümit ediyoruz” dedi.