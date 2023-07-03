Muş’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda keklik avı yaptığı tespit edilen bir şahsa 29 bin 70 TL ceza verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Muş Şube Müdürlüğü ekipleri Kızılağaç Genel Avlağı sınırları içerisinde canlı mühre, kafes avcılığı yöntemi ve tuzakla keklik avı yapan bir kişiye toplamda 29 bin 70 TL ceza verildi. Yapılan çalışmalarla ilgili DKMP Muş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şube Müdürlüğümüzce yapılan av koruma ve kontrollerde ava yasak bölge olan Kızılağaç Genel Avlağı sınırları içerisinde canlı mühre, kafes avcılığı yöntemi ve tuzakla keklik avı yapan bir kişiye 24 bin 870 TL idari para cezası ve 4 bin 200 TL Tazminat olmak üzere toplamda 29 bin 70 TL ceza verilmiştir.”