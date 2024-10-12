Kocaeli’nin Derince ilçesinde eşi ile birlikteliği olan şahsı meyve bıçağıyla 8 yerinden yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki, "Bu iş benim için utanç kaynağıdır. Bana yapılanları fazlasıyla hak ettim. Onun yerinde olsam beni öldürürdüm" dedi.

Olay, 1 Haziran 2022 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ö.A. (44), eşi ile 4 yıldır ilişkisi olan C.Ö.’yü (60) görünce kavga etti. Kavganın büyümesi ile Ö.A., cebinde taşıdığı meyve bıçağını çıkararak C.Ö.’yü göğsü başta olmak üzere toplam 8 yerinden bıçakladı. C.Ö. kanlar içinde kalırken, Ö.A. ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan Ö.A.’yı gözaltına aldı. İfadesi alınan Ö.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Eşime musallat oldu"

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya bir ay tutuklu kalan ve serbest bırakılan müşteki sanık Ö.A., müşteki C.Ö. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen tutuksuz sanık Ö.A., "R.A.Ö. ile 23 yıldır evliydim ancak bu süreçte boşandım. C.Ö., eşim ile sosyal medya üzerinden tanışmış ve gönül ilişkileri olmuş. Eşim bu sebeple 3 kez evden ayrılarak C.Ö.’nün yanına gitti ve eve geri döndü. Kendisini affettim, barıştım. Olaydan 3 ay önce en son eşim eve geri döndü. Ancak C.Ö. isimli şahıs eşime musallat oldu. Eşim, C.Ö.’ye karşı uzaklaştırma kararı dahi aldırdı" dedi.

"Öldürmek isteseydim kesinlikle öldürürdüm"

Olay tarihinde tesadüfen C.Ö. ile karşılaştığını söyleyen Ö.A., "C.Ö.’nün motosikletin üzerindeyken eşime korna bastığını gördüm. Koşup C.Ö.’yü motosikletten düşürdüm. Kavga etmeye başladık. Bana sinkaflı küfürler ediyordu. Gözümün önü karardı, cebimdeki bıçağı çıkardım, bacağını hedef gözeterek savurdum, kaç kere bıçakladığımı bilmiyorum. Daha sonra bıraktım ve eve gittim. Bir süre sonra da polisler geldi. Olaylar bu şekilde gerçekleşmiştir. Öldürmek isteseydim kesinlikle öldürürdüm. Meyve bıçağını yolda çocuklar okula giderken bulmuştu, onların elinden almıştım. Benim de cebimde kalmış" diye konuştu.

"Bana yapılanları fazlasıyla hak ettim"

Sanıktan şikayetçi olmadığını söyleyen müşteki C.Ö. ise, "Benim için çok zor bir durum, Allah kimseyi şaşırtmasın. Bu iş benim için utanç kaynağıdır. Bana yapılanları fazlasıyla hak ettim. Onun yerinde olsam beni öldürürdüm ama sanığın dediği gibi ilişki tek taraflı değildi. Ben öyle bir insan değilim. Şikayetçi değilim. Sanığın yerinde olsam fazla şeyler yapardım çünkü yaptığım şeyler doğru şeyler değildi. Ben R.A.Ö.’yü aramadım, sormadım ama o beni arayınca duygularıma yenildim. Olay günü tesadüfen olay yerindeydim. Başka araca korna basınca sanık yanlış anlamış" ifadelerini kullandı.

"Haksızdım, buraya yerin dibine girerek geldim"

Sanığın kendisine saldırdığını söyleyen müşteki C.Ö., "Olay anında sanık ilk önce arkadan kafama yumruk attı. Kafamda kask vardı. Kendimi korumak için ben de sanığa yumruk attım. İlk olarak göğsümden bıçaklandım. Karnım, kasıklarım ve çeşitli yerlerim olmak üzere toplam 8 yerimden bıçaklandım. Sanık, ’gördün mü seni nasıl doğradım’ dedi, ben cevap vermedim. Ben hareketsiz kalınca beni bıraktı. Haksız olduğum zamanlarda elim ayağım kalkmıyor. Haksızdım, buraya yerin dibine girerek geldim" dedi.

"C.Ö. ile gönül ilişkim vardı, zorla beni taciz etme gibi bir durum olmadı"

Duruşmada sanığın eski eşi R.A.Ö.’ye de söz hakkı verildi. Yaşanan bu olaylardan sonra eşiyle boşandıklarını ifade eden R.A.Ö., "Ö.A. ile evliyken C.Ö. ile duygusal yakınlaşmamız oldu ancak en nihayetinde evime, eşime geri dönmüştüm. C.Ö. ile gönül ilişkim vardı, zorla beni taciz etme gibi bir durum olmadı. Olay günü markete gittim. Marketten döndüğümde sokakta korna sesi duydum. Sokakta çocukları gördüm. Kornaya basan kişinin C.Ö. olduğunu anladım. Tesadüfen karşılaşmıştık. Çocuklarım ’baba’ diye bağırmaya başladı. Birden kavga etmeye başladılar. Çocukları uzaklaştırdım, aralarındaki kavga olayını göremedim" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Avukatların süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.