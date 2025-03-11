Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yolunda seyreden 21 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca Güzelçamlı Mahallesi’nde 21 şahsın araçları ile motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğu sahil hattı bisiklet yolunda seyir halinde olduğu tespit edildi. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi kapsamında 21 sürücüye kişi başı 2 bin 953 olmak üzere 62 bin 13 TL idari para cezası uygulandı.