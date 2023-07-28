Zonguldak’ta yasadışı silah ticareti ihbarı üzerine harekete geçen ekipler; yaptıkları baskında çok sayıda silah ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde yasadışı yollarla silah temin edip satışının yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yapılan ikamet aramasında; 1 adet uzun namlulu, 2 adet tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen toplu tabanca, 1 adet çift namlulu silah, 3 adet tek namlulu silah ele geçirildi.

Operasyonda Y.Y. (32) isimli şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı.