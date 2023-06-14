Aydın’ın İncirliova ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda yasadışı ekim yapılan 1230 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Eğrek Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Eğrek Dağı mevkiinde 2 şüpheli şahsa ait arazilerde yapılan aramada yasadışı ekilmiş 1230 kök Haşhaş bitkisi ( 160 cm yüksekliğinde) ele geçirilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.