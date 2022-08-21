Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından “Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis” suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 602 ekip, 31 bin 873 personelin katılımıyla “Yasadışı Bahis” ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulamaları yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından “Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis” suçlarına yönelik ülke genelinde 9 bin 602 ekip, 31 bin 873 personelin katılımıyla “Yasadışı Bahis” ve “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulamaları yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan yasadışı bahis uygulamasında, 64 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, oynatan 142 kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 63 kişi hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem uygulandı. 10 kişi gözaltına alınırken, 237 aranan kişi ise yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik yapılan uygulamalarda ise 18 bin 344 işyeri ve 548 dernekte yapılan denetimlerde 30 kişi gözaltına alınırken 358 aranan kişi yakalandı. 98 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 320 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 67 kamuya açık işyeri ve derneğe ise idari işlem yapıldı.

Uygulamada 2 adet bilgisayar, çok sayıda tabanca, tüfek , kesici-deli alet, oyun makinesi, tombala makinesi, yasadışı bahis oyun kuponu, kumar oynanması için materyaller ile çeşitlik miktarlarda uyuşturucu madde ve 3 bin 117 adet kaçak sigara ele geçirildi.