Kırıkkale’de yasadışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyon başlatıldı. Polis ekipleri tarafından 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde ve araçlarda yapılan aramalarda da 2 hard disk, 13 akıllı telefon, 1 laptop, 4 USB bellek, 1 tablet, 2 tuşlu telefon, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kama, 56 fişek, 7 av fişeği ve başkalarına ait çok sayıda banka-kredi kartı ve sim kart ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan H.B.(17), E.Ö.(49), F.M.Ö.(23), O.B.(24), M.M.(19), M.E.K.(19), N.Y.(21), Ö.F.B.(23) ve M.A.Ö.(19) adliyeye sevk edildi.