Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Erdemli, Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde 18 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak ağına düşürdükleri kişileri borçlandırdığı, borç karşılığı şahıslara zorla senet imzalatıldığı ve borcunu ödeyemeyen kişilerin ise gayrimenkullerini üzerlerine geçirdiklerini tespit etti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 24 cep telefonu, 59 banka kartı, 2 bilgisayar, 1 harddisk, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 2 tabanca, 12 tapu senedi, 100 boş senet ve yasa dışı bahisten elde edilen 217 bin lira para, döviz ve altın ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu. Yapılan araştırmada yakalanan şüphelilerin bu zamana kadar 66 milyon 234 bin TL suç geliri elde ettiği belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklandı 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.