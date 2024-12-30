Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yasadışı av yaptığı tespit edilen 11 kişiye ceza yazıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin hafta sonu yapmış olduğu koruma-kontrol esnasında, yasadışı av yapan 11 kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında ceza yazıldı. Şehrin farklı noktalarında yapılan denetimlerde yasadışı av yapan şahısların av esnasında vurmuş oldukları 1 adet kınalı kekliğe ve 1 adet av tüfeğine el konuldu.

İlgililer hakkında idari yaptırım kararı da uygulandığı öğrenildi.