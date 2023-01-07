Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yasadışı avlandığı tespit edilen 6 şahsa toplam 45 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yasadışı avlandığı tespit edilen 6 şahsa toplam 45 bin lira idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan ve Göksun Şefliği görevlileri, yaban hayatını koruma adına birçok önemli çalışmaya imza atıyor. Dağların süsü haline gelen yaban keçileri ile Anadolu yaban koyunları başta olmak üzere yabani çeşitliliğin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlenen DKMP Elbistan ve Göksun Şefliği ekipleri, yeni yılın ilk 5 gününde yasadışı olarak avlanan 6 kişiyi tespit etti. Bu şahıslara 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten toplam 45 bin lira idari para cezası uygulandı.