Kahramanmaraş’ta yasadışı avlanırken yakalanan 2 şahsa 4 bin lira idari para cezası kesildi, 1 tüfeğe de el konuldu.

Kahramanmaraş’ta yasadışı avlanırken yakalanan 2 şahsa 4 bin lira idari para cezası kesildi, 1 tüfeğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, Elbistan başta olmak üzere çevre ilçelerde de av koruma ve kontrol faaliyetlerine 7 gün 24 saat aralıksız olarak devam ettiği bildirildi. Yasadışı avcılıkla mücadele ve yaban hayatının korunması noktasında yapılan denetimlerde 71 avcı kontrol edildi. Denetimlerde 2 şahsın yasadışı av yaptığı belirlendi. Şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet suçundan 4 bin lira idari para cezası kesildi. Avda kullanılan 1 adet takozsuz tüfeğe de el konuldu.

Ekiplerin yaban hayatına zarar veren yasadışı avcılığa karşı çalışmalarını aralıksız sürdüreceği ifade edildi.