Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak avda kullanılan gümeler (avcı kulübesi), dron ile tespit edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKM) ekipleri tarafından imha edildi.

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde kaçak avda kullanılan gümeler (avcı kulübesi), dron ile tespit edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKM) ekipleri tarafından imha edildi.

Nurhak kırsalında, usulsüz avda kullanıldığı tespit edilen ve güme olarak bilinen avcıların taşlarla yaptığı saklanma noktaları tek tek yıkıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ile DKMP Elbistan Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Yılan Ovası’nda yasadışı avcılığa karşı koruma ve kontrol faaliyetinde bulundu. Faaliyet çerçevesinde, dağlık arazi önce dron ve teleskopla tarandı. DKMP 15. Bölge Müdürü Çörtük, personellerle birlikte görüntüleri inceleyerek tavşan ve keklik avı için yapıldığı düşünülen gümelerin yerlerini belirledi. Daha sonra DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, DKMP Elbistan Şefliği personelleri ile birlikte dağlık arazide tespit edilen gümeleri tek tek kullanılmaz hale getirdi.

Burada kısa bir değerlendirme yapan Çörtük, yasadışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

‘Yaban hayatına gönülden bağlıyız’ diyen DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, “Ekiplerimiz ve personellerimiz 7 gün 24 saat esasına göre sahadalar. Aynı zamanda kaçak avcılıkla mücadelemizi teknolojik imkanları da seferber ederek sürdürüyoruz. Bu gün de dron ve saha gözlemleri ile belirlediğimiz gümeleri kullanılmaz hale getirdik. Yasadışı avcılığa karşı kararlı duruşumuzu devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.