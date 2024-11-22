Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Şube Müdürlüğünün av koruma ve kontrol denetimleri devam ediyor.

Muğla İl Şube Müdürlüğüne bağlı Muğla Şefliği ekiplerinin yaptığı av koruma ve kontrol denetimlerinde 2 adet kaçak avcıya Avcılık Belgesi olmadan avlanmak, avlanmaya yasak alanda av yapmak ve avlanma süreleri dışında avlanmak suçundan 23 bin 096 TL idari para cezası uygulandı.

Muğla Şefliği ekiplerince bir adet ruhsatsız av tüfeğine el koyulurken, 1 adet tavşan, 2 adet karatavuk ve 1 adet Ökse Ardıç kuşundan toplamda 11 bin 800 TL tazminat cezası uygulandı.