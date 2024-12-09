Turgutlu Belediyesinin en önemli kültürel duraklarından birisi olan Turgutlu Kent Müzesi, kentin tarihinin öğrenildiği bir merkez olma işlevini sürdürüyor. Öğrencilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Kent Müzesi, Turgutlu tarihi ve kültürü alanında farkındalık oluşturuyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Turgutlu Kent Müzesi, her gün çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Öğrenci gruplarının da yoğun olarak ziyaret ettiği müze, yaşadıkları kent hakkında bilgi sahibi olmalarına vesile oluyor.

Kent Müzesi’nin çok önemli bir işleve sahip olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Müzemiz envanterinin ve içeriğinde yer verilen konuların yanında ziyaretçileriyle daha da zenginleşiyor. Özellikler genç ziyaretçilerimizin, öğrencilerimizin müzeye gelmeleri bizleri ayrıca mutlu ediyor. Onların Turgutlu’ya dair bilgi sahibi olmaları, yaşadıkları yeri tanımaları çok değerli. Bu anlamda öğrencilerimizin müzemizi ziyaret etmelerine vesile olan okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.