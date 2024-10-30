DÜZCE (İHA) – Daha temiz bir Düzce anlayışı çerçevesinde Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler yaşadıkları alanları temizleyerek örnek bir davranış gösterdi.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, daha temiz bir Düzce anlayışı ile temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bu çerçevede Akçakoca sahiline inen Üniversite öğrencileri sahil boyunca temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Beyciler Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzetbegoviç erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler de mahalle çevresinde temizlik etkinliği gerçekleştirerek örnek bir davranış gösterdi.