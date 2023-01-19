Kocaeli’de Dilovası Belediyesi tarafından belediye personeline yaşadığımız dünyaya katkı için enerji verimliliği ve enerjinin verimli kullanımı eğitimi verildi.

Kocaeli’de Dilovası Belediyesi tarafından belediye personeline yaşadığımız dünyaya katkı için enerji verimliliği ve enerjinin verimli kullanımı eğitimi verildi.

Dilovası Belediyesi personeline yönelik eğitim programları çerçevesinde son olarak; enerji tasarrufu anlatıldı. Enerji Yöneticisi İlyas Göçmen tarafından verilen eğitimde enerji tasarrufu bilincinin oluşturulması için işte, evde, yolda enerjinin verimli kullanılması ve enerji tüketiminin azaltılması için yeni davranışların benimsenmesinin gerekliliği ifade edildi. Ayrıca; hizmet binalarında aydınlatma, klima, ısınma, elektronik cihazlar ve bilgisayar kullanımı konularında enerjinin nasıl sarf edileceği, ayrıca iş yeri dışında günlük hayatta çevre dostu bir hayatın nasıl sürdürüleceği ve fosil yakıtların olumsuz etkileri ele alındı.

"Dünyanın korunmasına katkı sağlayabiliriz”

İlyas Göçmen, dünyanın korunmasına katkı sağlayabileceklerini belirterek "Enerji verimliliği; ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesinde, dünyamızın korunmasında oynadığı kilit rol nedeniyle önemle ele alınması gereken bir konudur. Isıtma, soğutma, aydınlatma gibi günlük hayatımızın her alanında sürdüreceğimiz olumlu davranışlarla enerji verimliliğini artırarak tasarruf sağlayabilir, aile bütçesine, ülkemizin ekonomisine ve en önemlisi yaşadığımız dünyanın korunmasına katkı sağlayabiliriz” dedi.