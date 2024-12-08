Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Evren Yaşar, yaşa uygun egzersizin, sağlıklı yaşam için en değerli yatırım olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yaşar, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan egzersiz yapmanın gerekliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Egzersizin her yaşta bireyin hayatında yer alması gereken bir alışkanlık olduğunu belirten Yaşar, “Ancak doğru egzersiz, yaşa, fiziksel kapasiteye ve bireysel ihtiyaçlara uygun olarak planlandığında gerçek anlamda fayda sağlar. Yanlış egzersiz uygulamaları ise yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle, herkes spor yapmalı ifadesi yerine, herkes yaşına uygun egzersiz yapmalı anlayışı benimsenmelidir. Egzersiz ve spor arasındaki farkı bilmek bu konuda oldukça önemlidir. Spor, genellikle rekabet, yüksek performans ve yoğun bir fiziksel çaba gerektirir. Oysa egzersiz, bireyin sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla düzenli olarak yaptığı fiziksel aktiviteleri içerir. Bu fark, özellikle sporcu olmayan bireyler için kritik bir ayrımı ortaya koyar: Spor yerine, yaşa uygun, bireyselleştirilmiş bir egzersiz programı çok daha güvenli ve etkilidir” dedi.

“Ev hanımları günlük hareketliliklerini egzersiz programıyla desteklemelidir”

Ev hanımları için özel bir uyarıda bulunan Yaşar, “Gün içinde ev işleri sırasında yapılan hareketler, bir egzersiz programının yerini tutmaz. Örneğin, bulaşık yıkamak, temizlik yapmak veya yemek hazırlamak gibi işler, belirli kas gruplarını çalıştırabilir, ancak bunlar kalp-damar sağlığını destekleyen aerobik egzersizlerin veya kas-iskelet sistemini güçlendiren direnç antrenmanlarının sağladığı faydayı sağlayamaz. Ev işleriyle egzersiz arasında bu farkı bilmek, sağlıklı bir yaşam için atılacak en önemli adımlardan biridir. Ev hanımları, günlük hareketliliklerini düzenli bir egzersiz programıyla desteklemelidir” cümlelerine yer verdi.

“Soğuk havalarda yapılan yürüyüş gibi aktiviteler bazı durumlarda zararlı olabilir”

Soğuk havalarda açık havada yapılan yürüyüş veya koşu aktivitelerinin bazı durumlarda zararlı olabileceğini ifade eden Yaşar, “Soğuk hava, solunum yollarında hassasiyete yol açarak bronşit, astım gibi sorunları tetikleyebilir. Ayrıca, buzlanma veya kaygan zemin, düşme ve yaralanma riskini artırır. Bu gibi durumlarda, kapalı spor salonları veya evde yapılan egzersizler daha güvenli bir alternatif sunar. Modern spor salonları, her yaş grubundan bireyin güvenli ve kontrollü bir ortamda egzersiz yapmasına imkan tanır” dedi.

Egzersiz, sağlıklı bir yaşam için bir lüks değil, bir gereklilik olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar, “Bu gereklilik, bilinçsiz yapıldığında zararlı hale gelebilir. Ev işleriyle egzersizi karıştırmamak, soğuk havalarda güvenliği ön planda tutmak ve her yaşa uygun bir program belirlemek, sağlığınızı korumanın temel adımlarıdır. Unutmayın, doğru egzersiz, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınız için yapacağınız en değerli yatırımdır. Sağlıklı bir yaşam için harekete geçin, ancak bunu bilinçli bir şekilde yapın” sözleriyle konuyu noktaladı.