Gaziantep’te yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Temmuz tarihinde yasa dışı silah imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik 3 iş yeri ile 3 ikamete operasyon yaptı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 98 adet fişek, 87 adet tabanca namlusu, 51 adet tabanca gövdesi, 37 adet tabanca sürgüsü, 2 adet silah yapımında kullanılan torna makinesi ve çok sayıda muhtelif silah parçası ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.