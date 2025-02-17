Afyonkarahisar’da yasa dışı köpek dövüştürenlere yönelik yapılan operasyonda 9 köpek sahibi, 39 seyirci olmak üzere toplam 48 şahıs suçüstü yakalanırken 9 köpek ise hayvan barınağına teslim edildi. Olayda ele geçirilen bazı köpeklerin ise yaralı olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine yasa dışı köpek dövüşü yaptırılacağı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Örenkaya köyünde; organize halde yasadışı köpek dövüşleri yapılacağı bilgisini elde etti. Ekipler dron destekli operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Afyonkarahisar Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (Haydi) timlerince, 12 köpek, 9 köpek sahibi, 39 seyirci olmak üzere toplam 48 şahıs köpek dövüş alanından kaçmaya çalışırken Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanırken 24 araç ise muhafaza altına alındı. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan 12 köpek ise Sandıklı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Birimi tarafından Dinar Belediyesine ait Hayvan Barınağına teslim edildi.