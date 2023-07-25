Kilis’te yasa dışı esrar yetiştirdiği tespit edilen şahsın evine düzenlenen operasyonda saksılara dikilmiş esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Merkeze bağlı bir köyde ikamet eden bir şahsın yasa dışı esrar yetiştirdiği öğrenildi. Jandarma ekiplerince tespiti edilmiş adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 2 adet saksıya dikilmiş kök kenevir bitkisi, 300 gr kubar esrar, 60 gr toz esrar ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.