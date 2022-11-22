Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 2 şahsın araç ve adreslerinde yaptıkları aramalarda yüklü miktarda bandrolsüz ve hologramsız tütün ürünü ele geçirirken, şahıslara 14 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 2 şahsın araç ve adreslerinde yaptıkları aramalarda yüklü miktarda bandrolsüz ve hologramsız tütün ürünü ele geçirirken, şahıslara 14 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çifteler İlçesi’nde ikamet eden 2 şahsın ev ve iş yerlerinde yasa dışı tütün ürünleri imal edip sattıkları bilgisini aldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bahse konu şahısları 02 HD plakalı araçları ile Eskişehir-Konya Karayolu’nda seyir halindeyken durdurdu. Araçta ve adreslerde yapılan aramalarda bandrolsüz ve hologramsız olarak; 18 bin 920 adet içi kıyılmış tütün dolu makaron, 65 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin dal boş makaron ile 39 adet tütün sarma makinası ele geçirilirdi. Şahıslara toplamada 14 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.