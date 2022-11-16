Hatay’ın Arsuz ilçesinde patlayıcı kullanarak yasa dışı balık avlayan 3 şahsa toplam 44 bin 580 lira idari para cezası kesildi.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde patlayıcı kullanarak yasa dışı balık avlayan 3 şahsa toplam 44 bin 580 lira idari para cezası kesildi.

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Edinilen bilgiye göre, Kale Mahallesi’nde Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ç, O.G. ve İ.G. isimli şahısların Kale-Çevlik karayolunun 9. kilometresinde patlayıcı madde kullanmak suretiyle cins balık avladıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, 8 kilo çeşitli cins balık avladıkları tespit ettiği şahısları gözaltına aldı. 3 kişiye "patlayıcı madde kullanarak su ürünleri avcılığı yapmaktan ve tehlikeli madde bulundurmak" suçundan toplam 44 bin 580 lira idari para cezası uygulandı.