Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları tarafından; ülke genelinde 9 bin 602 ekip, 31 bin 873 personelin katılımıyla “kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik uygulamalar yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları tarafından; ülke genelinde 9 bin 602 ekip, 31 bin 873 personelin katılımıyla “kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis” suçlarına yönelik uygulamalar yapıldı.

Türkiye genelinde yapılan yasa dışı bahis uygulamasında, yasa dışı bahis oynatılan bir iş yerinde, oynatan 20 kişi hakkında ’7258 Sayılı Kanun’ dahilinde adli işlem, 69 şahıs hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem uygulandı. 14 kişi gözaltına alınırken, aranan 264 şahıs ise yakalandı.

Kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik yapılan uygulamalarda ise, 18 bin 515 iş yeri ile deniz araçları 412 dernekte yapılan denetimlerde 38 kişi gözaltına alınırken, aranan 317 kişi de yakalandı. 473 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 67 umuma açık iş yeri ve derneğe idari işlem yapıldı.

Yapılan uygulamada 3 adet bilgisayar, 4 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 61 adet mermi, 8 adet kumar/oyun makinesi, 3 adet tombala makinesi, uyuşturucu madde ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ve 2 bin 395 adet kaçak sigara ele geçirildi.