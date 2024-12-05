Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen ve 17 kişinin gözaltına alındığı yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu illerinde yasa dışı bahis operasyonu kapsamında önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12’si Samsun’da olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyale el koyarken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi.

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi serbest bırakılırken, 6 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 7 kişinin ise polisteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.