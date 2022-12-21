Denizli’de yasa dışı avın önüne geçmek için av koruma ve kontrol faaliyetleri il genelinde devam ediyor.

Denizli’de yasa dışı avın önüne geçmek için av koruma ve kontrol faaliyetleri il genelinde devam ediyor.

Denizli’de yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalar devam ediyor. Denizli Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kış ayının gelmesiyle özellikle tuzak kurarak yasak keklik avlanmanın önünü geçmek içinde işi sıkı tutuyor. Kontrollerini yapan ekipler hem kaçak avlanmaya karşı önlem alıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığı da denetleniyor.