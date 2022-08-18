Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin Temmuz ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının 155,2 milyon dolara ulaştığını, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) olarak bu performansa 54,4 milyon dolar değerle yüzde 35 oranında destek verdiklerini açıkladı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye’nin Temmuz ayındaki yaş meyve ve sebze ihracatının 155,2 milyon dolara ulaştığını, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) olarak bu performansa 54,4 milyon dolar değerle yüzde 35 oranında destek verdiklerini açıkladı.

Türk yaş meyve ve sebze sektörünün temmuz ayında ihracat hacminde en güçlü artışları mantar, armut ve kayısı satışında elde ettiğini belirten Başkan Ferhat Gürüz, bu dönemde İsrail, Avusturya ve Suudi Arabistan pazarlarında dikkat çeken artışlara imza attıklarını vurguladı.

Temmuz’da en çok şeftali, kiraz-vişne ve kayısı ihraç edildi

Türkiye’nin temmuz ayında 179 bin 398 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdiğini aktaran Başkan Ferhat Gürüz, “Yılın 7. ayında sektörümüz en fazla şeftali, kiraz-vişne ve kayısı ihraç etti. Şeftalide yüzde 53 artışla 41 milyon dolarlık, kiraz-vişnede yüzde 45 azalışla 34 milyon dolarlık, kayısıda yüzde 82 artışla 26 milyon dolarlık döviz geliri elde ettik. İhracat hacminde en güçlü artışları sağladığımız ürünlerde yüzde 2 bin 849 artış ve 1,6 milyon dolar değer ile mantar birinci, yüzde 106 artış ve 1,2 milyon dolar değer ile armut ikinci, yüzde 82 artış ve 26 milyon dolar değer ile kayısı üçüncü sırada yer aldı” dedi.

Yaş meyve sebze ihracatında ana pazarların Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Birliği ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinden oluştuğunu belirten Başkan Ferhat Gürüz, temmuz ayında en yüksek değerlere Rusya, Almanya ve Irak’ta ulaştıklarını ifade etti. Başkan Ferhat Gürüz, “Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde, değerde yüzde 52’lik artışla toplamda 83,1 milyon dolar ile Rusya birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi 28,2 milyon dolar değer ile Almanya ikinci, 4,3 milyon dolar değer ile Irak üçüncü sırada takip etti. Söz konusu ayda ihracat hacminde en güçlü performansı gösterdiğimiz ülkeleri incelediğimizde yüzde 148 artış ve 2,6 milyon dolar değer ile İsrail, yüzde 143 artış ve 1,9 milyon dolar değer ile Avusturya, yüzde 100 artış ve 1,1 milyon dolar değer ile Suudi Arabistan ilk üç pazarı oluşturdu” diye konuştu.

“Yeminli tarım müşavirliği modeli başarı getirecek”

Türk yaş meyve sebze sektörünün gündemindeki konuları da değerlendiren Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, pestisit kalıntısı, yasaklı ve ruhsatsız zirai ilaç kullanımı ile mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeminli tarım müşavirliği modelini hayata geçirecek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye’de koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin önerisiyle yeminli tarım müşavirliği konusunun Tarım Bakanlığı’nca değerlendirildiğini anımsatan Başkan Ferhat Gürüz, şunları söyledi:

“Yeminli tarım müşavirliği kadrolarının ihdas edilmesi konusunu geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci’yi Ankara’da makamında ziyaret ederek kendilerine aktarmış ve destek istemiştik. Yaptığımız görüşmeler sonucunda Sayın Bakanımız Vahit Kirişci, geçen hafta Mersin’de sektör temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda beklediğimiz müjdeyi verdi. Bakanımıza, Bakan Yardımcısı Sayın Nihat Pakdil’e, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Yunus Bayram’a ilgi ve desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bakanımızın ifade ettiği üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeminli tarım müşaviri olarak yetkilendirilecek ziraat mühendisleri, tohumun toprağa düşmesinden ürünün hasadına kadar çiftçilerimizle güçlü iletişim içinde olacaklar. Hangi zamanda hangi zirai ilacın ne şekilde kullanılması gerektiğine ilişkin üreticilerimize danışmanlık hizmeti verecekler, uygulamaları takip edecekler. Birliğimizin gündeme getirdiği bu modelin hayata geçirilmesi tarladan sofraya gelinceye kadar yetiştirilen meyve ve sebzenin güvenli şekilde üretimini ve izlenebilirliğini sağlayacak. Yeminli tarım müşavirleri, Tolerans/Maksimum Kalıntı Limiti (MRL) değerlerine uygun, kalıntı sorunu olmayan, sertifikalı ürünlerimizin yetiştirilmesine ve uluslararası pazarlarda ülke imajımıza çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Gereksiz zirai ilaç ve gübre kullanımından tutun, ekolojik yaşama ve hatta sağlık sistemimize kadar sorunları kökten çözecek yeminli tarım müşavirliği müessesesi, yaş meyve sebze sektörümüz için dönüm noktası olacaktır.”

“Ülkemizin uluslararası pazarlarda güçlenmesi için çok yönlü çalışmalar yapıyoruz”

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatında uluslararası pazarlarda güçlenmesi için çok yönlü çalışmalar yaptıklarını aktaran Başkan Gürüz, ihracatçı firmaların ve sektör paydaşlarının sorunlarına çözüm sağlanması konusunda büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Son haftalarda analiz ücretlerinde yüksek oranlardaki artışların yaş meyve sebze ihracatçılarını sıkıntıya soktuğunu belirten Başkan Gürüz, “Analiz ücretleri son günlerde yüzde 50’ye varan oranlarda atarak 2 bin 200 liraya kadar yükseldi. Karışık ürün yüklemesi yapan firmalarımız ayrı ayrı analiz yaptırdığı için TIR başına 10 bin liranın üzerinde ücret ödemek zorunda kalıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan laboratuvarların analiz ücretlerinde indirim sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Sektörün en önemli pazarı olan Rusya’da Akdenizli ihracatçıların etkinliğinin artırılmasına yönelik Temmuz ayı ortasında Nahodka şehrindeki tedarikçi firmaların temsilcilerini Mersin’de misafir ettiklerini dile getiren Başkan Gürüz, Nahodka Özel Nitelikli Alım Heyeti etkinliğinde 33 Türk firmanın 50’ye yakın B2B görüşmesi yaptığını, Rus heyetin narenciye alanında faaliyet gösteren işletmelerde incelemeler gerçekleştirerek yeni ticaret köprüleri kurulduğunu söyledi.

Diğer yandan sektörün narenciye sezonuna hazırlandığını, Birlik olarak bu alanda başarılı bir ihracat dönemi yaşanması için Mersin’de istişare toplantısı düzenlediklerini belirten Başkan Gürüz, frigo dorse satın almalarında yaşanan temin ve teslim sorunları, Rusya’ya yönelik ihracatta analiz sıklığı ve Bulgaristan sınır kapılarında yaşanan sorunların görüşüldüğünü ifade etti.