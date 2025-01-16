Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Afyonkarahisar’daki iki ilkokulda öğrencilerle bir araya geldi. Önümüzdeki günlerde de Eskişehir’deki bir meslek lisesinde enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve iklim krizini anlatacaklarını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Enerji tasarrufunu küçük yaşlardan itibaren öğrencilere aşılamayı, geleceğin dünyasında enerji kaynaklarının daha bilinçli kullanılması adına atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.” dedi.

Sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal farkındalık oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefleyen Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), bu kapsamda Enerji Verimliliği Haftası’nda öğrencilerle bir araya geldi. Hizmet bölgesinde yer alan Afyonkarahisar’daki iki ilkokulu ziyaret eden OEDAŞ yetkilileri, öğrencilerin yaş grubuna göre eğitimler düzenledi.

OEDAŞ Kıdemli Uzmanı Kadir Ertunç’un şehir merkezindeki Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’nda, Kıdemli Uzman Serkan Demir’in ise Sandıklı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda düzenlediği seminerlere 240 öğrenci ve 10 öğretmen katıldı. Enerjinin tanımı, enerji kaynakları ve enerji tasarrufu hakkındaki eğlenceli sunumları ilgiyle dinleyen öğrenciler, uzmanlardan merak ettikleri soruların cevaplarını da aldı.

OEDAŞ önümüzdeki günlerde Eskişehir’deki bir meslek lisesinde yapacağı etkinlikte de öğrencilere enerji verimliliği ile bu konunun sürdürülebilirlik ve iklim kriziyle mücadeleye yönelik olumlu etkilerini anlatacak.

Muzaffer Yalçın: “Öğrencilerin farkındalıkları ve hassasiyetleri çok yüksek”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Enerji verimliliği, sadece bireysel tasarrufla sınırlı kalmayıp çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası için atılması gereken en önemli adımlardan biri. Biz de OEDAŞ olarak gelecek nesillerin bu kavramla erken yaşta tanışması için yıl boyunca çeşitli çalışmalar yürütüyor, bunu geleceğin dünyasında enerji kaynaklarının daha bilinçli kullanılması adına atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Enerji Verimliliği Haftası’nın yanı sıra yıl içinde pek çok kez öğrencilerle bir araya geliyoruz. Ayrıca geleneksel hale getirdiğimiz enerji tasarrufu temalı resim ve şiir yarışmamızla da ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ulaşıyoruz. Öğrencilerimizin ilgileri, seminerleri veren çalışma arkadaşlarımıza sordukları sorular da onların bu konudaki farkındalıklarının ve hassasiyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.