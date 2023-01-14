İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yarıyıl tatiline özel farklı yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitici atölyeler düzenlenecek.

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yarıyıl tatiline özel farklı yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitici atölyeler düzenlenecek.

İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’ta bulunan İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde yarıyıl tatiline özel farklı yaş grubundaki çocuklara yönelik, eğitici ücretsiz atölyeler düzenleniyor. İş Sanat tarafından 21 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek atölyelerde, eğitmenler eşliğinde müze gezisine başlayan çocuklar, ardından kendi paralarını, madalyalarını, tanıtım afişlerini, vitraylarını tasarlayabildikleri, edindikleri eğitici bilgileri resim çizerek pekiştirdikleri, etkileşimli masal okuyabildikleri, kendi kısa filmlerini oluşturabildikleri farklı atölyeler ile eğlenceli vakit geçiriyorlar.

Türkiye İş Bankası Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik “Sakar Cadı Vini”, “Mutluluk”, “Dünyanın Parası”, “Madalya”, “Drama ile Okuma”, “Drama ile Çevre Bilinci”, “Müze Hatıram”, “Tasarruf Kartım”, “İşim Birikim”, “Stop Motion”, “Ajans İş Başında” ve “5 Kuruşa 5 Hikâye” başlıklı öğretici atölyeler düzenleniyor. Atölyeler için [email protected] adresinden rezervasyon talebi oluşturulurken, 0212 511 18 04 numaralı telefondan da bilgi alınabileceği belirtildi.

İş Bankası’nın Ankara Ulus’taki tarihi binasında kurulan İktisadi Bağımsızlık Müzesi de “Müze Hatıram”, “Seramik”, “Vitray”, “Dünyanın Parası”, “İğne Deliğinden Müze”, “Dönüşüm”, “Müze Dedektifleri”, “Stop Motion”, “İşim Birikim”, “Antik Kent Nysa’yı Geziyorum”, “Mutluluk”, “5 Kuruşa 5 Hikaye”, “Sakar Cadı Vini”, “Ajans İş Başında”, “Müzede Masal” atölyeleri ile öğrencileri misafir ediyor. Ankara’da gerçekleşecek atölyeler ile ilgili [email protected] adresinden rezervasyon talebi oluşturulabilirken, 0312 222 70 66 telefon numarasından da bilgi alınabileceği belirtildi. Müzeler Pazartesi günü dışında her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olduğu aktarıldı.