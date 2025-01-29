Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nce halk sağlığını korumak ve enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele etmek için Maltepe’de dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Çalışmalar kapsamında yarıyıl tatilinde ilçedeki okullarda dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Mevsim şartları nedeniyle birçok viral ve mikrobial enfeksiyonun görülme sıklığının arttığına dikkat çeken Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle insanların toplu bulunduğu mekanlarda enfeksiyonların yayılmasının da kolaylaştığını ifade ettiler. Ekipler Maltepe’de bulunan 50 ilköğretim ve ortaöğretim kurumundaki sınıfların, koridorları, tuvaletleri gibi ortak kullanım alanlarında temizlik yaptı. Bu çalışmalarla öğrencilere ve öğretmenlere 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sunuldu. Dezenfeksiyon çalışmalarına önümüzdeki günlerde devam edilecek.