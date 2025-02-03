İki haftalık yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından ikinci dönem için ilk ders zili çalarken, Edirne’de 57 bin 840 öğrenci yeniden ders başı yaptı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleri ile birlikte okulun yolunu tutan öğrenciler bayrak töreni için sıraya girdi.

Edirne’de 75. Yıl İlkokulu’nda düzenlenen bayrak töreni öncesi Okul Müdürü Mustafa Doğan, öğrencilere iyi dersler diledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına girerek ders başı yaptı.

3 Şubat 2025 Pazartesi başlayan ikinci dönem 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk ara tatili 31 Mart 2025 başlayarak 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.