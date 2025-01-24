Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren, Kayseri Bilim Merkezi’nin yarıyıl tatiline özel olarak düzenlendiği yarıyıl kampı, minik bilim meraklılarının gözdesi oldu. 21 Ocak’ta başlayan ve 24 Ocak’ta sona eren yarıyıl kampında öğrenciler eğlenerek öğrenirken büyükşehir, minikler için yarıyıl tatilini verimli hale getirdi.

Kayseri Bilim Merkezi tarafından 21-24 Ocak günlerinde düzenlenen ve öğrencilerden yoğun ilgi gören yarıyıl kampı, başarılı ve verimli bir şekilde tamamlandı. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, bilim meraklılarının ilgi odağı olan ve büyükşehir belediyesinin bilim ve teknoloji yüzü Kayseri Bilim Merkezi, her yıl yaz dönemi ve yarıyıl tatillerinde öğrencilere yönelik düzenlediği kamplarla tatili eğlenceli ve verimli hale dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Bilim Merkezi; 17 Ocak 2024’te öğrencilerin yaşadığı karne heyecanı ile başlayan 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatiline dolu dolu bir kamp hazırladı. Kayseri Bilim Merkezi’nin düzenlediği 21 Ocak’ta başlayıp ikişer günlük 4 kamp şeklinde gerçekleşen yarıyıl kampı, öğrencilerin verimli ve keyifli bir tatil geçirmelerine katkı sundu. Büyükşehir, yarıyıl kampı ile öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini arttırırken, farklı bilimsel alanlarda uygulamalı eğitimler almalarını sağladı. Kayseri Bilim Merkezi, kampta çeşitli atölye çalışmaları, deneyler, robotik kodlama gibi konularda etkinliklerle öğrencileri eğlendirirken, onlara yeni bilgiler öğretti. Yarıyıl kampının 1’inci ve 2’nci dönemi, 21 Ocak’ta başlayıp 24 Ocak’ta sona eren program kapsamında Kukla Atölyesi, Mikro Dünya, Algoritma, Renklerin Fiziği ve Gökevi Eğitimi Oyun Hamuru Devresi, Piksel Kodlama, Anatomi Dedektifi, Maket Uçak, Mikro Dünya, Doğadaki Elektrik ve Oryantiring atölyeleri düzenlendi. Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde eğlenceli bir şekilde bilimsel kavramları öğrenirken, aynı zamanda grup çalışmaları ile sosyal becerilerini de geliştirdi.

Yarıyıl kampına yoğun ilgi gösteren minikler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Bilim Merkezi ekibine teşekkürlerini ileterek, kampların devamı yönündeki isteklerini de dile getirdiler. Öte yandan Yarıyıl 3’üncü ve 4’üncü dönem kampları, 28-31 Ocak günleri arasında gerçekleşecek.