Rize’de düzenlenen Ovit Yayla Şenliklerinde inek güzellik yarışması yapılarak en güzel inek seçildi. Yarışmayı kazanan en güzel ineğe ödül olarak yem ve saman, sahibine ise para ödülü verildi.

Ekşioğlu Vakfı tarafından bu yıl 23.’sü düzenlenen Ovit Yayla Şenlikleri ilginç bir yarışmaya ev sahipliği etti. Şenliğin birinci gününde gerçekleşen geleneksel yayla göçünün ardından şenlik alanına getirilen inekler arasında güzellik yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmada jürilerin önüne geçen inekler arasından en güzeli seçildi. Finale kalan 3 inek ve 2 buzağının katıldığı yarışmada birinci olan ’Yayla gülü’ isimli ineğe 3 çuval yem verildi ve saman desteği verileceği sözü verilirken, sahibine de para ödülü verileceği belirtildi.

İl dışından gelenlerin şaşırdığını ifade eden Ebubekir Sürgü, “Buzağılar birinci seçildi. İkisi de birbirinden güzel. Buzağı birinci seçilince bulundu. Hayvanlarımızın hepsi birbirinden güzel. Onun için birincilik, ikincilik çokta önemli değil. 7-8 yıldır hayvancılık ile uğraşıyoruz. Şaşıranlar oluyor. Fotoğraflar çekiyorlar. İnsanlar dışarıda geldiği için ve şehirde böyle şeylerin olmadığı için şaşırıyorlar. Burada eğlenceli anlar yaşadılar” diye konuştu.

“Beline de kurdele taktım”

İnek güzellik yarışmasında hayvanı birinci seçilen Melek Özçelik, hayvanını çiçekler ile süslediğini belirterek “Çok mutluyum, çok sevindim ama hiç birinci olacağım diye gelmemiştim. 10 yıldır ineklerle uğraşıyorum. 2 senedir de yaylacılık yapıyorum. 7 yaşında hayvanım. Burada fazla bir şey bulunmadığı için çiçeklerle süslemek zorunda kaldım. Beline de kurdele taktım. Süt satıyorum. İnekleri çok seviyorum. Kazanacağımı düşündüm” şeklinde konuştu.

“Hayvancılık çok önemli”

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz ise hayvancılığın çok önemli olduğunu söyleyerek, “Sabah bir telefon aldım. İkizdere’nin nasıl bir yer olduğunu sordu. İkizdere 2 bin 600 metrede şenlik yapıyor. Yıllardır gerçekleşen yayla göçlerini temsili olarak yaptık. Aslında temsili de değil. Çünkü burada bulunanlar zaten yaylacılar. Biz çocukluğumuzda, yaylalara bir gün belirlenirdi. O gün kortej halinde inekler süslenirdi, insanlar giyinirdi, türküler söylenirdi, tulum ve kemençeler çalınarak yaylalara çıkardılar. Bu da temsili olarak gerçekleştirildi. İnek güzellik yarışması yapıldı. Hayvancılık çok önemli” ifadelerini kullandı.