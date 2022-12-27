Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğrenciler tarafından oluşturulan Creatiny Topluluğu, 155 kişilik kadrosuyla TEKNOFEST gibi yarışmalara kampüs içindeki bulunan otoparkta kurulan atölyede hazırlanıyor. Ders sonrası kafe yerine atölyeye giden öğrenciler yarışma için kendilerini geliştiriyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğrenciler tarafından oluşturulan Creatiny Topluluğu, 155 kişilik kadrosuyla TEKNOFEST gibi yarışmalara kampüs içindeki bulunan otoparkta kurulan atölyede hazırlanıyor. Ders sonrası kafe yerine atölyeye giden öğrenciler yarışma için kendilerini geliştiriyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde yaklaşık 5 yıl önce kurulan Creating Topluluğu, göz dolduran başarıları ile dikkat çekiyor. Milli teknoloji hamlesi ile çok sayıda yarışmada birincilik ve derece elde eden öğrenciler geliştirdikleri teknolojilerle yarışmalara hazırlanıyor. 155 kişilik kadrosu ile insansız hava aracı, insansız su altı aracı, insansız su üstü aracı, sanayide dijital teknoloji ve roket gibi alanlarda 16 takımın yer aldığı öğrenci grubu, yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalar için gece gündüz çalışıyor. KTÜ ana kampüsünde yer alan otoparkta oluşturulan atölyede çalışan öğrencilerden Sanayide Dijital Teknoloji Takım Kaptanı olan KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Furkan Bayram, Mart ayında yapılacak büyük TEKNOFEST finali için çalıştıklarını belirterek, “12 kişilik bir ekibimiz var. Farklı branşlardan ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak büyük TEKNOFEST finali için çalışıyoruz. Milli teknoloji hamlesiyle birlikte karada, denizde, havada her yerde Türk Mühendisliği ilerlememekte. Bizde bu anlamda farklı bir kategorinin içerisindeyiz. Bu kategori bir sanayi ortamı içerisinde otonom, gezinen büyük yükleri alıp o sanayi ortamında dolaştırıp hedef noktalarına taşıyan bir araç. Türk mühendisleri olarak görevimizi yerine getirmek için atölyemizde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Çalışmalarımızı TÜBİTAK gibi farklı kurumlardan da destekler gelmekte bu anlamda müteşekkiriz” dedi.

Otoparkın içindeki atölyede sabahlara kadar çalıştıklarını dile getiren Bayram, “İlk karşılaştığımda tuhaf olmuştum otoparkın içerisinde dolu insan çalışıyor atölye haline getirmişler. Bu aynı zamanda gurur verici bir şey. Buradaki gençler sabahlara kadar mühendislik anlamında bir şeyler çıkartıp bir şeyler geliştirmek için zamanlarımızdan feragat ediyoruz. Bu takdire şayan bir şey. Burası bazen soğuk oluyor yazın sıcak, rutubetli oluyor bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. Bu bizim açımızdan gurur verici bir şey. Daha iyi şartlar altında daha efektif daha güzel projeler ortaya koyabiliriz. Şu anda bu atölye imkanları bize sunan gerek okulumuz gerekse farklı sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Samet Akın ise, atölyede yaklaşık 2 buçuk yıldır insansız hava araçları üzerine ARGE yaptığını kaydederek, “Bir yıldır takım kaptanlığı yapmaktayım. Bu sene de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TEKNOFEST’e iki farklı projeyle başvurduk biri döner kanat biri sabit kanat olmak üzere. Bu projeleri geliştirirken amacımız ülkemizin de milli teknoloji hamlesiyle birlikte yaptığı insansız hava araçları konusunda millileşme, yerlileşme hareketini destekleme amacıyla projeler yapıyoruz” diye konuştu.

“TEKNOFEST 2022 roket yarışması yüksek irtifa kategorisi şampiyonu olduk”

Roket Takım Kaptanı aynı zamanda Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Umut Genç de, 2,5 yıldır atölyede roket üretimi yaptıklarını vurgulayarak, “Trabzon’un ilk uçuş gerçekleştirilen roketini 2021 yılında ürettik ve Aksaray tuz gölünde uçuşumuzu gerçekleştirdik. Çok güzel başarı sonucunda destek aldık. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Genç elimizden tuttu ve bize maddi manevi destek verdi. Bu destekle birlikte takımımızı büyüttük ve daha fazla yarışmaya daha fazla kategoride roket üretmeye başladık. Bununla birlikte Trabzon’un ilk yüksek irtifa roketini ürettik. Yüksek irtifa roketimizle TEKNOFEST yarışmasına katıldık. 4 Ağustos 2022 tarihinde Aksaray’da roket san yetkilileriyle birlikte yüksek irtifa roketimizi uçurduk. Güzel ve başarılı bir uçuş oldu. Bunun sonucunda TEKNOFEST 2022 roket yarışması yüksek irtifa kategorisi şampiyonu olduk. 2022 yılında tek başarılı yüksek irtifa roketi olarak ta yarışma şampiyonu ilan edildik. Aldığımız ödülle birlikte projemizi geliştirdik. Bu sene ise dört farklı kategoriden 5 roket üretiyoruz. Bütün bu çalışmalarımızı KTÜ içerisinde bulunan otoparkta yapıyoruz. Aslında bu otopark bizim için bir yuva oldu. Şu an burada 11 farklı takım sürekli olarak çalışmalar sergiliyor ve çok değişik ürünler çıkartıyoruz. Bu otopark tozlu olmasının yanında biraz da bizim için keyifli” ifadelerini kullandı.

“Cumartesi ve Pazar günleri bile buradayız”

Hyperloop takımından KTÜ Makine Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Abdulsamet Eskiyayla, bütün zamanları atölyede geçirdiklerini belirterek, “Bu sene Creatiny topluluğuna katıldık. Ortahisar Belediyesi bize destek veriyor. Burada zorluklar yaşamıyoruz. Bu projeyi yapmakla derslerimizin yanına koymakla büyük bir zorluğun üstesinden gelmeye çalıştığımız için çalıştığımız ortam çok güzel. Sonuçta bir eğitim bir arkadaşlık ortamı. Bir şey öğrenmek istediğiniz için otoparktır şudur budur bizi zorlamıyor. Temel amacımız her öğrencinin olduğu gibi önce derslerimiz sonra projeler. O yüzden önce derslerimize odaklanıyoruz geri kalan kısmı da projeleri yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Derslerden sonra buradayız geceleri bazen burada oluyoruz. Cumartesi ve Pazar günleri bile buradayız, komple zamanımızı burada geçiriyoruz diyebilirim” dedi.

“Amerika’daki roket yarışmasına katılacağız”

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans gören Kadir Yazıcı da, Amerika’daki roket yarışmasına katılacaklarını kaydederek, “Creatiny de ekip lideriyim. Şuan ekibimizdeki takımlarla birlikte TEKNOFEST’de ve yurt dışında bazı yarışmalara katılıyoruz. Arkadaşlarımız buradaki atölyede sabahlara kadar çalışıyorlar. Şu an 100 kadar kişi burada aktif bir şekilde çalışıyor. Bu yıl 5 farklı roket üreteceğiz. Bu yıl içerisinde Amerika’daki roket yarışmasına katılacağız. Tüm işleri okulumuzun içerisinde bulunan otoparktaki atölyemizde yapıyoruz. Burasının tüm dış cephesi olsun biz yaptık biz kurguladık arkadaşlarımızla birlikte sabahlara kadar çalışıyoruz. Derslerimiz bitiyor hemen buradaki atölyemize geliyoruz bazen gece 3’lere kadar çalışıyoruz sabahleyin de tekrar okulumuza gidiyoruz. Boş vaktimizi hep burada değerlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki teknoloji ülkemiz için çok önemli çok önem arz ediyor bunun bilincindeyiz. Her teknolojinin gelişmesi için böyle zorluklar olabiliyor biz bunlara katlanıyoruz. Daha büyük daha geniş ferah bir yer isteriz ancak şuan burada da mutluyuz.2018 yılından itibaren bütün başarılar buradan çıktı. TEKNOFEST ve yurt dışı yarışmalarda 6 farklı ödül aldık” diye konuştu.