Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılan, coğrafya alanında ’Bayburt Doğa Tarihi Müzesi’ projesiyle Türkiye ikincisi olan Demirözü Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Güler Baydan, Ayşegül Satılmış ve Burhan Bakır yeni yarışmalarda derece yapabilmek için günün yarısını çalışarak geçiriyorlar.

Azimli bir şekilde danışman öğretmenleri gözetiminde her gün düzenli olarak çalışma yürüten öğrenciler, amaçlarının yeni yarışmalarda yurt içinde Bayburt’u, yurt dışında ise Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söylediler. Ödevlerden arta kalan zamanda gerek okulda, gerek okul dışında çalışmalarını sürdüren lise öğrencileri, çalışmaktan yorulmadıklarını belirterek, her zaman daha iyi olabilmek adına çok çalıştıklarını ifade ettiler.

Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Güler Baydan, Ayşegül Satılmış ve Burhan Bakır coğrafya öğretmenleri Ali Turan Ocak’ın rehberliğinde Türkiye Finallerinde Bayburt’u temsil etmişti.

Bayburt ili sınırları içinde mevcut denizel fosil alanlarının tespiti, tescili ve Türkiye’nin 7’nci Kapsamlı Doğa Tarihi Müzesini Bayburt’a kazandırmayı hedefleyen proje yarışmada en iyi ikinci proje unvanını kazanarak, ikinci olmuştu.

’Bayburt Doğa Tarihi Müzesi’ projesiyle, ayrıca mevcut tabiat varlıklarının koruma altına alınıp sürdürülebilir bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması ve Bayburt’u turizme dayalı kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştırması amaçlanıyor.

"İnanıyoruz, başaracağız, asla pes etmedik!"

7 ay gibi bir sürede projelerini tamamlayarak yarışmada ikincilik elde ettiklerini ve bu başarı için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Ayşegül Satılmış isimli öğrenci, "Bizim projemiz Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda coğrafya alanında ikinci oldu. Bu ikincilik bizim için çok kıymetli çünkü hatırı sayılır liseler arasında Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak bu ikinciliği almak gurur ve mutluluk verici bir olay oldu. Ayrıca projemizi 7 ay gibi bir süre içerisinde tamamladık bu süre içerisinde projemize çok fazla zaman ayırdık, bu proje için çok uğraştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Yeni yarışmalarda ülke içerisinde Bayburt’u, ülke dışında ise Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz, başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Asla pes etmedik" diyerek konuşan Güler Baydan isimli öğrenci de, "Çok yoğun çalışmalar yaptık. Hafta içi derslerimize, hafta sonu da günlük 4-5 saat, gerektiğinde gün boyu çalışmalar yaptık fakat asla pes etmedik ve başardık" sözlerini kullandı.

Burhan Bakır isimli bir diğer öğrenci ise, yarışmada kendilerini her zaman destekleyen Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Demirözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul müdürüne ve danışman öğretmeni Ali Turan Ocak’a teşekkür etti.

Maceralarının ilk etapta proje yazma fikriyle başladığını ifade eden okulun coğrafya öğretmeni aynı zamanda proje sorumlusu Ali Turan Ocak, "3 öğrencimizle bir proje yazma fikrimiz doğdu. Bayburt kalkınmada öncelikli iller arasında. Bunu tersine çevirebilmek adına, pozitif sürdürülebilir kalkınmaya pozitif bir etki yaratma adına bir çalışma yürütmek istedik. Bununla birlikte aynı zamanda tabiat varlıklarını koruma altına alıp gelecek kuşaklara nasıl aktarabiliriz diye düşündük bu kapsamda ’Bayburt Doğa Tarihi Müzesi’ adlı projemizi yazma gereği duyduk. Bu projede yaklaşık 7 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. Bu aldığımız başarıda okulumuz, il ve ilçe müdürlüğümüz çok ciddi manada destek sundular. Biz de bu başarıyı onlara armağan ettik" sözlerini kullandı.