Belediye Başkanı Alim Işık, başkanlığında toplanan Kütahya Belediye Meclisi 4. Dönem 10. Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Büyük Zaferin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde; “Cumhuriyet” ana temalı gerçekleştirilen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri Başkan Işık tarafından verildi.

Belediye Başkanı Alim Işık, başkanlığında toplanan Kütahya Belediye Meclisi 4. Dönem 10. Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında Büyük Zaferin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde; “Cumhuriyet” ana temalı gerçekleştirilen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri Başkan Işık tarafından verildi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülmeden önce, Büyük Zaferin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde; “Cumhuriyet ”ana temalı gerçekleştirilen dijital afiş, fotoğraf, kısa film yarışmalarında jüri üyelerinin değerlendirilmesiyle dereceye girenlere ödüller ve teşekkür belgesi verildi.

Yarışma üç ayrı kategoride düzenlendi. “Bayrak ve İnsan Temalı” fotoğraf yarışmasında birincilik ödülünü, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Bahadır Arık, ikincilik ödülünü Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Barış Eski, üçüncülük ödülünü Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Türkoğlu alırken, mansiyon ödüllerini Ali Güral Lisesi öğrencisi Mert Topal, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Murat Özbay aldı.

“Cumhuriyet Temalı” dijital afiş yarışmasında, birincilik ödülünü Kütahya İstek Okulları Fen Lisesi öğrencisi Erdem Tortop, ikincilik ödülünü Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Buse Şevval Türkyılmaz, üçüncülük ödülünü Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Musab Daşdelen, mansiyon ödüllerini, Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Emirhan Kesiciler ve Linyit Ortaokulu öğrencilerinden Burak Alp Köken aldı.

“Zanaat ve Halk Sanatları” kısa filim yarışmasında birincilik ödülünü, Bahçeşehir Koleji öğrencisi Arda Özefe, ikincilik ödülünü Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kemal Yanpınar, üçüncülük ödülünü Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Behlül Ayyıldız aldı.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür eden Başkan Işık, derece alan öğrencileri de tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ödüllerini Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’tan alan öğrenciler tören sonrası günün anısına fotoğraf çektirdi.