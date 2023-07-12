Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması’nda derece alan Türkeli ilçesinden 4 öğrenci ödüllendirildi.

TÜGVA tarafından düzenlenen Kitap Kurdu Yarışması’nda Türkeli ilçesinden 4 öğrenci, il genelinde ilk 10’a girdi. Dereceye giren öğrenciler, aileleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, Helaldı Ortaokulu Müdürü Mustafa Küçük ile birlikte Belediye Başkanı Veysel Şahin’i makamında ziyaret ettiler.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, Necip Fazıl Kısakürek’in “Yeni bir görüş ve duyuş mimarisinin toprak üstünde sarayını kuracak tek vasıta kitaptır” sözünü hatırlattı. Başkan Şahin, derece alan öğrencilere başarılar dileyerek, gelecek dönemlerde yarışmaya öğrencilerin ilgisinin artması ve başarılı olması temennilerinde bulunup, “Bizler için en büyük ödül ise kitap okuma alışkanlığı kazanan gençleri görmek oluyor” dedi.