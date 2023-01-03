Zonguldak’ta ‘Çocuk Gözüyle Zonguldak’ resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin resimleri güzel sanatlar galerisinde sergilendi.

Zonguldak’ta ‘Çocuk Gözüyle Zonguldak’ resim yarışmasında dereceye giren öğrencilerin resimleri güzel sanatlar galerisinde sergilendi.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Terakki Mahallesi İşbirliğinde, Zonguldak Gönüllüleri sponsorluğunda, Kasım ayında ‘Çocuk Gözüyle Zonguldak’ adı altında resim yarışması düzenlendi. Yarışmaya Merkeze bağlı 30 ilkokul katıldı. Dereceye giren ilk beş öğrenciye, bisiklet, gram altın, tablet ve 15 öğrenciye ise hediye çeki verilecek. Dereceye giren öğrenciler belli oldu. Dereceye giren öğrencilerin hediyeleri yarın saat: 16:00’da protokol üyelerinin katılımıyla verilecek. Öte yandan ödül töreni öncesinde dereceye giren öğrencilerin resimleri güze sanatlar galerisinde sergilendi.

Açılan sergiye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dilaver Mahalle Muhtarı Bülent Bektaş, “Zonguldak gönüllüleri olarak bir projenin daha altına imzasını attık. Sonuna geldik. Çok mutluyuz. Çocuklar çok güzel işler çıkarttı. Muazzam derecede güzel işler çıkarmışlar. Onları tebrik ediyoruz. Bizde bugün burada gönüllüler olarak gururunu yaşıyoruz. Yarışmayı kazanların yarın ödüllerini vereceğiz. Yarın hem 16:00’a kadar sergimiz devam edecek Hem de ödüllerini vereceğiz. Birinciye bisiklet, ikinciye yarım altın, dört beşe tablet, 15 tane öğrencimize de hediye çeki. Dereceye girenleri milli eğitim tarafından komisyon belirledi. Yarışmaya 30 ilkokul katıldı” dedi.